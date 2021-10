Первая лига: «Горняк-Спорт» выиграл на выезде у «Краматорска»

В рамках шестнадцатого тура Первой лиги состоялся первый воскресный матч.

«Горняк-Спорт» оказался сильнее «Краматорска» на выезде. Единственный гол еще в первом тайме забил Сёмка.

«Горняк-Спорт» одержал вторую подряд победу. Команда из Полтавской области не проигрывает семь матчей подряд. Благодаря этой удачной серии «Горняк-Спорт» поднялся на седьмое место с 22-я очками.

«Краматорск» потерпел поражение после двух подряд побед. Эта команда находится на 10-м месте с 18-ю очками, однако у нее еще есть две игры в запасе.

Места в зоне прямого подъема в Премьер-лигу занимают «Металлист» и «Кривбасс». Криворожане 30 октября одержали выездную победу над «Олимпиком».

Первая лига. 16 тур

«Краматорск» — «Горняк-Спорт» — 0:1 (0:1)

Гол: Сёмка (20).

