Фрибет 3000 UAH
Пера — Костюк
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Первая лига: «Горняк-Спорт» переиграл на выезде «ВПК-Агро»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
25.10.2021
17:33
Новость
Футбол

Завершился очередной матч в рамках пятнадцатого тура украинской Первой лиги.

«Горняк-Спорт» оказался сильнее «ВПК-Агро» в гостевом поединке. Победу команде из Горышних Плавней принесли голы Мильченко и Яворского. Хозяева на это смогли ответить только точным ударом Коберидзе.

Напомним, что за «ВПК-Агро» выступают ряд известных футболистов — Дмитрий Лёпа, Павел Пашаев, Константин Махновский. Однако команда из Днепропетровской области потерпела третье подряд поражение и находится на предпоследнем 15-м месте с десятью очками.

«Горняк-Спорт» поднялся на восьмое место с 19-ю пунктами.

Ранее лидер Первой лиги «Металлист» одержал крупную домашнюю победу над «Подольем».

Первая лига. 15 тур

«ВПК-Агро» — «Горняк-Спорт» — 1:2 (0:1)

Голы: Коберидзе (77) — Мильченко (9), Яворский (60).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Минай» пока не может заявить экс-игрока сборной Украины
«Минай» пока не может заявить экс-игрока сборной Украины
Чумак рассказал историю из карьеры Милевского
Чумак рассказал историю из карьеры Милевского
Черновицкая «Буковина» осталась без главного тренера
Черновицкая «Буковина» осталась без главного тренера

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи