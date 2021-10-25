Первая лига: «Горняк-Спорт» переиграл на выезде «ВПК-Агро»

Завершился очередной матч в рамках пятнадцатого тура украинской Первой лиги.

«Горняк-Спорт» оказался сильнее «ВПК-Агро» в гостевом поединке. Победу команде из Горышних Плавней принесли голы Мильченко и Яворского. Хозяева на это смогли ответить только точным ударом Коберидзе.

Напомним, что за «ВПК-Агро» выступают ряд известных футболистов — Дмитрий Лёпа, Павел Пашаев, Константин Махновский. Однако команда из Днепропетровской области потерпела третье подряд поражение и находится на предпоследнем 15-м месте с десятью очками.

«Горняк-Спорт» поднялся на восьмое место с 19-ю пунктами.

Ранее лидер Первой лиги «Металлист» одержал крупную домашнюю победу над «Подольем».

Первая лига. 15 тур

«ВПК-Агро» — «Горняк-Спорт» — 1:2 (0:1)

Голы: Коберидзе (77) — Мильченко (9), Яворский (60).

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