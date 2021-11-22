Первая лига. «Альянс» в матче с пятью пенальти, хет-триком и дублем выиграл у «ВПК-Агро»

22 ноября состоялось два заключительных матча 19 тура Первой лиги Украины. В обоих встречах была зафиксирована ничья. «Альянс» и «ВПК-Агро» расписали мировую 3:3. За хозяев оформил хет-трик Загинайлов, который реализовал три пенальти. В составе гостей дубль оформил Шевченко. Также реализовал пенальти Кулиш, который через время не забил с еще одной точки. Также «Агробизнес» и «Полесье» сыграли 0:0.



Первая лига Украины. 19 тур

«Альянс» - «ВПК-Агро» - 3:3

Голы: Загинайлов, 17, 58, 69 (все – с пенальти) – Шевченко, 31, 47, Кулиш, 52 (с пенальти)

Нереализованный пенальти: Кулиш, 71 («Альянс»).

«Агробизнес» - «Полесье» - 0:0

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