Первая команда Второй лиги уже вышла из отпуска

Входящий в лидирующую группу чемпионата Второй лиги ФК «Балканы» одним из первых среди представителей украинского футбола начал подготовку к весенней части чемпионата. В начале этой недели подопечные Дениса Колчина собрались вместе в Одессе для участия в так называемом реабилитационном мини-сборе.

«На нем будет меньше специальной работы и занятий с мячом, а больше кроссов и аэробики, — сказал корреспонденту Meta-ratings.com.ua главный тренер «Балкан». – Очень важно, что будем также заниматься укреплением мышц спины и поясничного отдела в Центре Евминова. Ведь практически у каждого второго профессионального футболиста существуют проблемы со спиной.

Сбор продлится до 28 декабря, после чего мы отпустим футболистов на новогодние и Рождественские праздники. А после Рождества начинаем работать уже системно, в рамках очередного этапа подготовки. Начнем подводить команду к весеннему отрезку чемпионата через постепенную аэробную работу. С 15 января у нас будет уже полноценный тренировочный сбор, во время которого команда будет жить и работать в «закрытом» режиме за городом – в селе Маяки и Беляевке. Занятия будут проводиться три раза в день.

Контрольные матчи запланированы на конец января, первый из них будет сыгран ориентировочно 24-го числа».

Напомним, что после осенней части чемпионата зарянская команда делит третье-четвертое места в турнирной таблице с «Перемогой», реально претендуя на возвращение в Первую лигу.

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