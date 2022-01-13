Первая группа игроков «Шахтера» прошла медосмотр после отпуска

13 января игроки «Шахтера» вышли из отпуска. В течение трех дней футболисты группами пройдут плановый медосмотр перед отлетом на первый сбор в Турцию.

В четверг в столичную клинику «Добробут» приехали восемь игроков Шахтера: Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

В пятницу и субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, Шахтер отправится на сбор в Турцию, сообщает официальный сайт клуба.

На зимний перерыв команда Роберто Де Дзерби ушла на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков.

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