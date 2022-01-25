«Перемога» усилилась еще одним новичком

Днепровская «Перемога» ведет активную трансферную работу в зимний перерыв.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, очередным новичком команды стал 21-летний голкипер Максим Ковалев.
Ранее он выступал за «Зимбру», «Викторию» и «Кристалл».
«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.
Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов, Сергей Шаповал и Виталий Тимофеенко.
Ранее мы сообщали, что аутсайдер Первой лиги пригласил на сборы двух бывших игроков «Днепра».
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