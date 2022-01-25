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«Перемога» усилилась еще одним новичком

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
25.01.2022
12:13
Новость
Эксклюзивы
«Перемога» усилилась еще одним новичком

Днепровская «Перемога» ведет активную трансферную работу в зимний перерыв.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, очередным новичком команды стал 21-летний голкипер Максим Ковалев.

Ранее он выступал за «Зимбру», «Викторию» и «Кристалл».

«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.

Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов, Сергей Шаповал и Виталий Тимофеенко.

Ранее мы сообщали, что аутсайдер Первой лиги пригласил на сборы двух бывших игроков «Днепра».

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