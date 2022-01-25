«Перемога» усилилась еще одним новичком

Днепровская «Перемога» ведет активную трансферную работу в зимний перерыв.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, очередным новичком команды стал 21-летний голкипер Максим Ковалев.

Ранее он выступал за «Зимбру», «Викторию» и «Кристалл».

«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.

Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов, Сергей Шаповал и Виталий Тимофеенко.

Ранее мы сообщали, что аутсайдер Первой лиги пригласил на сборы двух бывших игроков «Днепра».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Металлист» закрыл сделку по трансферу вратаря

«Металлист» усилился игроком сборной Эквадора

Два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.