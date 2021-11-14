«Перемога» рассталась с опытным полузащитником

Сотрудничество продлилось четыре месяца.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опорный полузащитник Николай Ляшенко досрочно покинул «Перемогу». Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта, который должен был действовать до июля 2022 года.

30-летний Ляшенко перешел в «Перемогу» летом этого года на правах свободного агента из «ВПК-Агро». В 15 матчах чемпионата Второй лиги хавбек получил 3 желтые карточки.

В прежние годы воспитанник криворожского футбола поиграл также за молодежные команды «Кривбасса» и «Днепра», «УкрАгроКом», «Днепр-1» и «Нефтяник-Укрнафту».

«Перемога» после 18 туров Второй лиги занимает 4-е место в группе Б. 20 ноября команда Сергея Воробья сыграет в Херсоне с «Кристаллом».

Ранее наш сайт сообщал о претенденте на пост главного тренера «Сум».

Также стало известно, что автор гола в ворота «Динамо» близок к уходу из «Ингульца».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи

Экс-защитник «Шахтера» может получить должность в ровенском «Вересе»

Ковалец-старший: восстановление после операции у Кирилла проходит по плану

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.