«Перемога» рассталась с очередным легионером и двумя украинцами

Свежая порция новостей из Днепра.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, борющаяся за путевку в Первую лигу «Перемога» отказалась от услуг трех футболистов. Клуб покидают нигерийский вингер Брайт Джон Эсьен, центральный защитник Богдан Пономаренко и атакующий полузащитник Никита Вишневский.

Таким образом, из трех легионеров, значившихся в заявке днепровского клуба осенью, в команде не осталось ни одного. Ранее «Перемога» рассталась с камерунским нападающим Обеном Робертом и французским форвардом Марвеном Макрезом.

«Перемога» занимает 3-е место в группе Б Второй лиги. Накануне клуб объявил о подписании вингера Ивана Будняка из «ВПК-Агро» и нападающего Роберта Гегедоша, игравшего в последнее время за «Верес».

Тем временем «Львов» подписал первого зимнего новичка.

Также стало известно, что еще один легионер «Кривбасса» покинул клуб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Полтава» подпишет одного из лучших бомбардиров «Волчанска»

«Диназ» расторг контракт со вторым бомбардиром команды

Еще один легионер «Кривбасса» покинул клуб

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.