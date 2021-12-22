«Перемога» рассталась с очередным легионером и двумя украинцами

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Как стало известно Meta-ratings.com.ua, борющаяся за путевку в Первую лигу «Перемога» отказалась от услуг трех футболистов. Клуб покидают нигерийский вингер Брайт Джон Эсьен, центральный защитник Богдан Пономаренко и атакующий полузащитник Никита Вишневский.
Таким образом, из трех легионеров, значившихся в заявке днепровского клуба осенью, в команде не осталось ни одного. Ранее «Перемога» рассталась с камерунским нападающим Обеном Робертом и французским форвардом Марвеном Макрезом.
«Перемога» занимает 3-е место в группе Б Второй лиги. Накануне клуб объявил о подписании вингера Ивана Будняка из «ВПК-Агро» и нападающего Роберта Гегедоша, игравшего в последнее время за «Верес».
Тем временем «Львов» подписал первого зимнего новичка.
Также стало известно, что еще один легионер «Кривбасса» покинул клуб.
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