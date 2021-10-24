«Перемога» - о драке с фанатами: ответственность полностью лежит на футбольном клубе «Сумы», а также ПФЛ и УАФ

Матч 15-го тура Второй лиги между «Сумами» и «Перемогой» не доиграли из-за драки, которую устроили прорвавшиеся на матч фанаты.

Встреча состоялась на стадионе «Альянс-Арена» в селе Байрайк Сумской области.

«В конце матча, после третьего гола нашего клуба, болельщики ФК «Сумы» устроили тотальный беспорядок: выбежали на поле, пытались сорвать игру и начали драку. Они применили физическую силу, используя газовые баллончики, в сторону официальных представителей нашего клуба, которые находились на скамейке запасных: футболистов, тренерского штаба и администрации. Пара правоохранителей, которые присутствовали на матче, этому помешать не смогли.

Все это - результат ужасной организации, нарушение регламентных норм по проведению матчей полного отсутствия безопасности, и работы с собственными болельщиками. События, которые могли привести к трагическим последствиям.

Ответственность полностью лежит на футбольном клубе «Сумы», а также ПФЛ и УАФ, которые сделали возможным подобный хаос в матче профессиональной лиги. Как видим, эти структуры никак не контролируют ситуацию в украинском чемпионате. Потому что матчи проводят команды, которые не соответствуют требованиям Второй лиги. Последствия сегодня мы увидели.

Наш клуб, даже не имея собственных базы и стадиона, всегда ответственно подходит к организации матчей: обеспечивает безопасность, заказывая охранные услуги за собственные средства.

Обращаемся к ПФЛ и УАФ. Сегодня ваша халатность поставила под угрозу здоровье и жизнь футболистов и тренерского штаба нашей команды. В следующий раз последствия могут быть еще хуже. Все виновные должны понести ответственность, а эта ситуация должна стать фактором для радикальных изменений в подходе ПФЛ в организации футбольных матчей.

Призываем футбольную общественность обратить внимание на эту вопиющую событие. Клубы, которые не в состоянии отвечать за элементарную безопасность участников соревнований, не должны играть в профессиональной лиге», — говорится в сообщении на странице ФК «Перемога» в Facebook.

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