Перед вылетом в Боснию сборная Украины проведет две тренировки на НСК «Олимпийский»

Сборная Украины вернулась в Киев после матча в Одессе, где сине-желтые провели контрольный матч против команды Болгарии (1:1).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня подопечные Александра Петракова вернулись в Киев, где разместились в отеле «Опера», а вечером начнут на НТК имени Виктора Банникова подготовку к поединку отборочного цикла чемпионата мира — с Боснией и Герцеговиной.

НСК «Олимпийский»

По имеющейся информации, те футболисты, которые участвовали в матче с болгарами, проведут тренировку по облегченной программе, остальные — по полной. Травмированных — нет.

13 и 14 ноября занятия уже будут проходить на НСК «Олимпийский». В воскресенье, в 18.00 запланирован вылет команды в Боснию. Там наши футболисты будут дислоцироваться в Сараево в гостинице «Радон-Плаза».

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