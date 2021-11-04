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Перед «Ужгородом» поставили задачу до зимнего антракта набрать пять очков

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
04.11.2021
13:59
Новость
Футбол

7 ноября футболисты «Ужгорода» в 17 туре Первой лиги будут принимать фаворита - «Mеталлист».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua в этом матче закарпатцам не сможет помочь из-за повреждения Дмитрий Сартина. Зато после продолжительного перерыва возобновили занятия в общей группе еще два защитника - Александр Кобыляш и Владислав Шкиндер.

По имеющейся информации клубное руководство поставило перед командой задачу набрать в оставшихся четырех поединках осенней части сезона, как минимум, пять очков. Иначе штрафных санкций не избежать.

Напомним, что «Ужгород» занимает 16 место в Первой лиге, набрав девять очков.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..

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