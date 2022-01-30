Перед отъездом на сбор в Турцию «Оболонь» проведет четыре спарринга

Киевская «Оболонь» начала подготовку к сезону. В первом контрольном матче «пивовары» взяли верх над «Десной», благодаря точному удару Алексея Щебетуна (1:0).



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на просмотре в «Оболони» находится большая группа потенциальных новичков, самые известные среди которых Владимир Дмитренко из «Олимпика», Роман Попов («Николаев»), Сергей Машталир из «Ужгорода», Сергей Палюх («ВПК-Агро»).

По имеющейся информации, второго февраля «пивовары» сыграют с «Левым берегом», 5 – с «Эпицентром» и 8 - с «Чайкой».

Напомним, что в 21 туре в Первой лиге «Оболонь» 19 марта встретится с «Олимпиком».

Ранее сообщалось о том, что два игрока Оболони перешли в харьковский «Металлист».

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