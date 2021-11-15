Перед матчем с «Металлистом 1925» «Верес» перенес спарринг на 16 ноября

22 ноября ровенские футболисты в 15-м туре чемпионата УПЛ будут принимать «Mеталлист 1925».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, при подготовке к этому матчу подопечные Юрия Вирта планировали сыграть 15 ноября спарринг с второлиговыми «Карпатами-Галич». Однако по просьбе прикарпатцев были внесены коррективы и соперники будут выяснять отношения в Луцке во вторник.

«Верес» готовится к возобновлению УПЛ

По имеющейся информации, под вопросом участие в нем нападающего Mихаила Сергийчука, который на последней тренировке не избежал микротравмы.

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков. «Металлист 1925» идет девятым с теми же 19-ю очками, харьковчане уступают ровенчанам только по дополнительным показателям.

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