Перед матчем с «Металлистом 1925» «Верес» перенес спарринг на 16 ноября

22 ноября ровенские футболисты в 15-м туре чемпионата УПЛ будут принимать «Mеталлист 1925».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, при подготовке к этому матчу подопечные Юрия Вирта планировали сыграть 15 ноября спарринг с второлиговыми «Карпатами-Галич». Однако по просьбе прикарпатцев были внесены коррективы и соперники будут выяснять отношения в Луцке во вторник.
По имеющейся информации, под вопросом участие в нем нападающего Mихаила Сергийчука, который на последней тренировке не избежал микротравмы.
Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков. «Металлист 1925» идет девятым с теми же 19-ю очками, харьковчане уступают ровенчанам только по дополнительным показателям.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.