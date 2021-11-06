Пердута: «Динамо» могло забить «Ворскле» пару мячей в первом тайме

Защитник «Ворсклы» Игорь Пердута дал комментарий после матча с «Динамо» (2:1) в рамках 14-го тура УПЛ. Беспроигрышная серия киевлян в чемпионате длилась почти год.

«Динамо» — очень серьезная команда. Не зря она играет в Лиге чемпионов. Она показывает очень хорошую игру, может, результат не так получается. Очень высокий класс у футболистов, в первом тайме они могли забить нам пару мячей — повезло. Одним моментом мы воспользовались.

А второй тайм, также они нагнетали, но поставили 11-метровый — мы забили. Стало немного легче. Хочу поблагодарить всю команду, потому что все силы отдали, чтобы добыть этот результат.

Юрий Максимов просил играть в нашу игру. Мы всегда прессингуем — 10-15 минут получалось, а потом у нас где-то проблемы появились, «Динамо» начало вскрывать, моменты создавать, и мы сели.

Конечно, нам не хватает футболистов, которые заболели и травмированы. Ребята — молодцы, мы все одна команда, не 11 человек, а все 20 сколько там, тренеры, персонал. Все поднимают на ноги футболистов, все стараются», — сказал Пердута в интервью «Профутболу».

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