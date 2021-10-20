Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Педриньо: после второго гола мы позволили «Реалу» слишком много

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.10.2021
18:29
Новость
Футбол

Полузащитник «Шахтера» Педриньо прокомментировал поражение от «Реала» со счетом 0:5..

«Не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это усложнило и приостановило нашу игру.

После второго гола мы немного опустили руки. В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много» – сказал Педриньо.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы знали, как они играют на контратаках
Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы знали, как они играют на контратаках
Гецко: без Степаненко у «Шахтера» в матче с «Реалом» некому было забирать мячи
Гецко: без Степаненко у «Шахтера» в матче с «Реалом» некому было забирать мячи
Видеообзор: как «Реал» разгромно выиграл у «Шахтера»
Видеообзор: как «Реал» разгромно выиграл у «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи