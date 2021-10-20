Педриньо: после второго гола мы позволили «Реалу» слишком много

Полузащитник «Шахтера» Педриньо прокомментировал поражение от «Реала» со счетом 0:5..



«Не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это усложнило и приостановило нашу игру.

После второго гола мы немного опустили руки. В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много» – сказал Педриньо.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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