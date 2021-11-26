Павлов: жалко только, что Украина сыграет с Шотландией на выезде

Заслуженный тренер Украины, президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, по итогам которого сборная Украины в первом стыке встретится с командой Шотландии.
«На мой взгляд, нашей сборной достался приемлемый соперник в плей-офф - сборная Шотландии. Да и потом, в случае успешного прохода британцев, потом тоже можно соперничать с Уэльсом или Австрией.
Шотландия проходимый оппонент, но очень жаль, что мы сыграем на выезде. Всё-таки там у
британцев будет сумасшедшая поддержка. На наших ребят будет показываться большое давление, будет силовой футбол, в котором надо будет максимально проявить свои бойцовские качества.
Конечно, хорошо, что не сыграем с Италией или Португалией. Это топ-сборные, с которыми нам было бы сложно.
Считаю, что Александр Петраков достойно подготовит сборную и команда пробьется на мундиаль. Для некоторых наших футболистов, таких как Андрей Ярмоленко, например, это фактически лебединая песня, последний шанс сыграть на чемпионате мира. Поэтому верю, что их мечта воплотится в жизнь».
Матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина пройдет 24 марта.
Ранее свое мнение о жеребьевке плей-офф ЧМ-2022 высказал экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич.
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