Павелко: я рекомендовал Шевченко и его штаб коллегам из Турции

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что давал рекомендации Андрею Шевченко, когда того планировали пригласить на должность главного тренера сборной Турции.

«Действительно было предложение для Шевченко возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей работе.

Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось.

Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное», — сказал Павелко в интервью «Радио НВ».

Ранее президент УАФ анонсировал проведение Исполкома для подведения итогов отбора к ЧМ-2022.

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