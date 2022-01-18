Павелко высказался о том, на какой базе сборная Украины будет готовиться к матчу с Шотландией

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал, где планировалось провести сбор национальной команды в марте.



«Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе «Манчестер Сити». А также другие – в Шотландии, Франции. Из-за «Омикрона» есть риски попасть в ковидные истории.

У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию.

Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз», – сказал Павелко.

Матч Шотландия – Украина состоится 24 марта. Если украинцы выиграют – 29 марта предстоит выездная встреча с Австрией или Уэльсом.

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.



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