Павелко: Петраков в Турции лично будет наблюдать за подготовкой игроков сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах Александра Петракова по подготовке сборной Украины к мартовскому стыковому матчу с Шотландией.

«Александр Васильевич отправится в Турцию, где будут проходить сборы клубы УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков будет лично наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах», — сказал Павелко в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее наш сайт сообщал, что сборная Украины проведет товарищеский матч с другим неудачником плей-офф в случае поражения от Шотландии.

Поединок с шотландцами состоится 24 марта в Глазго. В случае победы в финале стыка сборная Украины сыграет с победителем пары Уэльс — Австрия.

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