Павелко – о жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2022: немного расстроился из-за наших болельщиков

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал результат жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ-2022. Сборная Украины в полуфинале сыграет с Шотландией.

«Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к соперникам.

У Александра Васильевича было пять финальных матчей, к ним прибавилось еще два. Наша цель – семь финальных матчей и Катар. Все просто», — сказал Павелко в эфире vZbirna.

Матч Шотландия – Украина пройдет 24 марта.

Ранее свое мнение о жеребьевке плей-офф ЧМ-2022 высказал экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

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