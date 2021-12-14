Павелко – о едином ТВ пуле УПЛ: нужно принимать жесткие решения

Президент УАФ Андрей Павелко высказал о едином ТВ пуле УПЛ. Сейчас матчи УПЛ показывают телеканалы Футбол, а также каналы группы 2+2. Кроме того, ряд матчей доступны бесплатно в Youtube.

«В Украине отсутствует единый телевизионный пул, и эта ситуация хорошо известна, в частности, в УЕФА. Во время круглого стола менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый проанализировал текущую ситуацию по этому вопросу в нашей стране и подчеркнул, что централизация медиаправ может увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными.

Более того, УЕФА готов предоставить собственную платформу для тендера по продаже телевизионных прав в Украине. Пересказывать вам историю возникновения этой проблемы я не буду – вы все в курсе, почему так произошло. Но сейчас у нас нет другого варианта развития событий — нам нужно принять жесткие решения, за невыполнение которых будут применены дисциплинарные санкции. Это касается не только телевизионных прав — речь идет и о маркетинговых правах. Нам нужно прописать и жесткие требования к транслятору, который победит в тендере, проведенного с помощью УЕФА.

Мы с вами планируем, что со следующего сезона система VAR будет работать на всех матчах УПЛ, поэтому трансляция каждого матча должна отвечать достаточно жестким техническим требованиям», — приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.

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