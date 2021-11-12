Павелко: мы не обвиняем Шевченко в провале старта отбора на ЧМ-2022

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал подведение итогов отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Напомним, что впереди у сборной Украины решающий матч против Боснии и Герцеговины на выезде.
«После матча с боснийцами у нас состоится Исполком, там мы и будем подводить итоги отбора к ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт квалификации был провален. Это еще со старым тренерским штабом и нельзя говорить, что это ответственность Петракова.
Но мы никого не виним, потому что штаб Андрея Шевченко всё доказал и дошел до четвертьфинала Евро.
Жаль, что потеряли в Киеве важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить», — сказал Павелко в интервью «Радио НВ».
Ранее стало известно, что у Андрея Шевченко до «Дженоа» были предложения из клубов АПЛ и Бундеслиги.
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