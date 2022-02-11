Парагваец прибыл в Украину, чтобы подписать контракт с «Металлистом»

Полузащитник Хорхе Рохас прибыл в Украину для подписания контракта с «Металлистом», сообщает Сезар Луис Мерло.



Сегодня он должен пройти медосмотр. Футболист подпишет контракт до июня с возможностью продления.

Предыдущим клубом 29-летнего парагвайца была «Соль де Америка». Также он выступал за «Олимпию», «Керетаро», «Тихуану», «Серро Портеньо», «Бенфику», «Химнасию» и «Белененсеш».

Также в его активе 16 матчей и гол за сборную Парагвая.

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