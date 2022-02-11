Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Шахтёр» Д — «Шахтёр» К: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Парагваец прибыл в Украину, чтобы подписать контракт с «Металлистом»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
11.02.2022
13:50
Новость
Футбол

Полузащитник Хорхе Рохас прибыл в Украину для подписания контракта с «Металлистом», сообщает Сезар Луис Мерло.

Сегодня он должен пройти медосмотр. Футболист подпишет контракт до июня с возможностью продления.

Предыдущим клубом 29-летнего парагвайца была «Соль де Америка». Также он выступал за «Олимпию», «Керетаро», «Тихуану», «Серро Портеньо», «Бенфику», «Химнасию» и «Белененсеш».

Также в его активе 16 матчей и гол за сборную Парагвая.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Металлист» в волевом стиле выиграл у «Вереса»
«Металлист» в волевом стиле выиграл у «Вереса»
Кучер: «Верес» два забил, а победил «Металлист»
Кучер: «Верес» два забил, а победил «Металлист»
Экс-защитник «Черноморца», «Карпат» и «Металлиста» перешел в «Альянс»
Экс-защитник «Черноморца», «Карпат» и «Металлиста» перешел в «Альянс»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи