Палкин: Жозе Боту в ПАОКе предложили должность спортивного директора

В преддверии Нового года генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал трансфер руководителя департамента селекции «горняков» Жозе Боту в ПАОК и рассказал о начале поиска нового главного скаута клуба



«Почему ушел Жозе Боту? Можно сказать, что он уходит на повышение. В ПАОКе ему предложили должность спортивного директора, он полностью будет курировать трансферную политику, деятельность первой команды. Он давно об этом мечтал, думал. Это шаг вперед с точки зрения ответственности, которая у него будет в новом клубе. Я был против перехода, но есть желание самого Жозе Боту, а также сумма отступных в контракте. ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму, и тут я уже был бессилен остановить какие-либо процессы. Хочется только пожелать Боту успехов, удачи, фарта. Мы провели несколько хороших лет. Фактически все футболисты, которые были приобретены с участием Боту, играют. Единственный Сиприано, и то мы его брали свободным агентом, сейчас выступает в аренде в «Сьоне». При этом для швейцарского клуба он является серьезной боевой единицей и имеет постоянную игровую практику. Все остальные футболисты задействованы в основе «Шахтера» и играют. Была проделана хорошая работа, однако понятно, что пределов совершенству нет и есть куда расти, но это уже другая история.

Мы сейчас ищем нового главного скаута. Но так как это произошло буквально несколько дней назад, думаю, через две-три недели наработки будут.

Кандидатуры есть, но их пока рано называть. Скажешь, а потом не получится, и болельщики будут говорить, что давал пустые обещания», - сказал Палкин в интервью Shakhtar TV.

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