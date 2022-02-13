Палкин высказался по поводу новых контрактов Мудрика и Судакова

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о том, что донецкому клубу удалось заключить новые контракты с перспективными полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

«Оба игрока в недавнем выпускники нашей академии. Оба уже успели проявить себя в первой команде и зарекомендовать себя как футболисты самого высокого уровня. При этом, важно отметить, что Михаил и Георгий молодые игроки — и у них еще огромный потенциал роста.

Уверен, их талант, целеустремленность, желание — позволят нам достичь самых высоких результатов. Удачи, парни», — написал Палкин на своей странице в FaceBook.

Оба футболиста продлили свои соглашения с «Шахтером» до 31 декабря 2026 года.

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