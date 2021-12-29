Палкин: в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился своим мнением о противостоянии главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу и наставника «горняков» Роберто Де Дзерби.

«Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы. А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход.

Считаю, в этом главная разница между ними. Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто», - цитирует Палкина пресс-служба клуба.

На зимний перерыв «Шахтер» ушел на первом месте в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» занимает вторую строчку.

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