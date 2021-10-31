Палкин: «Шахтер» мог обыграть «Десну» со счетом 8:1

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился впечатлениями от матча с «Десной» (4:1) в рамках 13-го тура УПЛ.

«Должны были выигрывать минимум 8:1. Создаем очень много моментов — это хорошо. Нужно пытаться их реализовывать. Но когда ты создаешь моменты, естественно, больше шансов забить гол. Полностью контролировали игру. Единственное, необходимо поработать над тем, чтобы не было таких ситуаций, как при счете 1:0, когда «Десна» один раз пробила по воротам и один гол забила. А матч понравился, ребята молодцы, команда сыграла хорошо. Должны были забивать намного больше: уверен, что Де Дзерби этим тоже недоволен и в перерыве ребят настроил на то, чтобы забить как можно больше голов. Но самое главное — мы выиграли и в хорошем настроении теперь поедем в Мадрид.

Если сравнить с началом чемпионата, когда были качели — одна игра хорошо, другая не очень, потому что ребята только входили в тренировочный процесс, — то сегодня мы видим, что появляется стабильность и в чемпионате Украины мы показываем хороший футбол. Достаточно серьезных соперников «Зарю» и «Десну» мы проходим уверенно. Это говорит о том, что тренировочный процесс от игры к игре дает о себе знать. Ребята показывают хороший атакующий футбол, полностью контролируют игру и создают много моментов. Это и есть работа тренерского штаба», — цитирует Палкина официальный сайт «Шахтера».

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