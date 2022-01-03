Палкин: «Шахтер» был готов подписать с Марлосом новый контракт

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением об уходе из клуба нескольких бразильцев.



«Конечно, будет сложно, ведь когда такие игроки покидают, сложно любой команде. Тот опыт и уровень мастерства, который они показывали в нашем клубе, дорогого стоит. Но рано или поздно все заканчивается и легенды уходят, а на их места приходят молодые талантливые ребята с серьезными амбициями и желаниями. Жизнь не останавливается, и мы строим новую команду.

Марлос? Мы забываем о том, что летом в одном из своих интервью он сам сказал, что уезжает в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос.

Понимаете, ни у кого не поднимется рука указать Марлосу на дверь. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он принял решение уехать на родину.

Было ли это его решение? Естественно. Мы же за футболиста не можем принять такое решение. Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в шикарный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но, опять же, все всегда заканчивается. Легенды уходят, а будущие легенды придут, надеюсь.

Марлос и как человек душевный парень. Наверное, это и преобладает, когда ты оцениваешь данного футболиста», – сказал Палкин.

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Источник: игроком «Шахтера» интересуется «Фенербахче»

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