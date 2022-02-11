Палкин рассказал, почему «Шахтер» продал Мампасси в «Локомотив»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему клуб согласился продать своего воспитанника Марка Мампасси в московский «Локомотив».



«Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: «Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано».

Поля для маневра особо не было. Я понимал, что у него год контракта, через полгода уже оставалось бы ничего. Я понимал, что нужно принимать решение. Побеседовал с нашим тренерским штабом, проанализировав все с Дарио.

Решили принять предложение «Локомотива» и реализовать его. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги», – сказал Палкин.

По данным transfermarkt, «Локомотив» заплатил за Мампасси три миллиона евро. В высшем дивизионе Украины Марк дебютировал в прошлом сезоне, выступая в аренде за «Мариуполь».

Также Евгений Коноплянка перешел в польский клуб.

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