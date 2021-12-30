Палкин рассказал о будущем Коноплянки в «Шахтере»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о полузащитнике донецкой команды Евгении Коноплянке.

«Женя — серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению.

В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно», — цитирует Палкина официальный сайт «Шахтера».

Напомним, что Коноплянка перешел в «Шахтер» в сентябре 2019 года. За это время футболист сыграл 46 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Коноплянка не сыграл ни одного матча.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Мой контракт с «Черноморцем» до лета 2022 года». Мороз о работе в Одессе, арендованных и будущем

ТОП-10 самых дорогих футболистов УПЛ: Цыганков лидирует, в списке стало больше игроков «Динамо»

«Звонят агенты, но это все не то». Маркевич - о сборной, УПЛ и лучших игроках года

5 игроков, которые могут дебютировать за сборную Украины в 2022 году

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.