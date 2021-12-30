Палкин рассказал о будущем Коноплянки в «Шахтере»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о полузащитнике донецкой команды Евгении Коноплянке.
«Женя — серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению.
В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно», — цитирует Палкина официальный сайт «Шахтера».
Напомним, что Коноплянка перешел в «Шахтер» в сентябре 2019 года. За это время футболист сыграл 46 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Коноплянка не сыграл ни одного матча.
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