Палкин рассказал, когда «Шахтер» вернется в Украину

Генеральный директор «Шахтер» Сергей Палкин дал комментарий касательно даты возвращения донецкой команды из Турции. «Горняки» не меняли планов на фоне слухов вторжения России в Украину.

«Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с «Металлистом 1925» в Святошино.

Я буду в Киеве уже в пятницу, 18-го, а команда и тренерский штаб днем позднее – 19 февраля.

Насколько мне известно, Ринат Леонидович Ахметов будет еще раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь. Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата», — цитирует Палкина пресс-служба клуба.

«Шахтер» возобновит сезон в УПЛ выездным матчем с «Металлистом 1925» 26 февраля.

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