Палкин прояснил ситуацию по будущему Коноплянки в «Шахтере»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации с контрактом полузащитника донецкой команды Евгения Коноплянки.

«Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно», - приводит слова Палкина пресс-служба клуба.

32-летний Коноплянка в нынешнем сезоне за «Шахтер» во всех турнирах провел две игры, результативными действиями не отличился.

В донецкий клуб Евгений перешел в начале сентября 2019 года из «Шальке», за который выступал с 2016 года, за 1,8 миллионов евро. Всего в оранжево-черной футболке Коноплянка сыграл в 46 матчах, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.

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