Палкин прокомментировал ситуацию вокруг будущего Соломона

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что клуб ведет переговоры с Манором Соломоном о новом контракте.



В декабре была информация, что «горняки» готовы были обменять израильского вингера на Жереми Бога из «Сассуоло».

«Ситуация с Соломоном? Мы с ним обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении.

Что касается Бога, то да, он хороший футболист, и любой тренер был бы рад видеть такого игрока у себя в команде. Если сегодня сравнивать, то Соломон, возможно, показал свой не лучший сезон, но, думаю, есть объективные причины», - сказал Палкин.

В этом сезоне Соломон забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт 22-летнего израильтянина с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года.

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Источник: игроком «Шахтера» интересуется «Фенербахче»

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