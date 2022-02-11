Палкин подтвердил, что клуб АПЛ интересовался Мудриком

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал об интересе к полузащитнику Михаилу Мудрику.



«Брентфорд» действительно интересовался Мудриком. Были предложения: сначала 12 миллионов предложение, потом 15 миллионов. Нет такого, что он рвется в этот «Брентфорд» с немыслимой силой.

Я считаю, и он это понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который его раскрыл, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол в будущем. Сегодня не время быть падкими на предложения, которые приходят.

Понимаю, что это чемпионат Англии, но он, думаю, мечтает о топовом европейском клубе. Все те усилия, которые он предпринимает в тренировочном процессе, как он слушает то, что ему говорит главный тренер, говорит о том, что он себя позиционирует в будущем намного сильнее, чем «Брентфорд».

Мы предполагаем, что он может стоить очень дорого, а может и не стоить ничего. Зависит от того, как он будет относиться к себе. На данном этапе мы на правильном пути. Вы видели, что был один тренер, другой тренер, он в аренды ходил. Мы пытались найти его футбол и его тренера. Де Дзерби на ранних стадиях переговорах уже знал о таланте Мудрика.

По Додо был интерес, по Мудрику, по Соломону, но эти интересы нас не удовлетворяют. Ребята прогрессируют. С приходом Де Дзерби они будут становиться сильнее, цена вопроса будет расти. Мы исходили из этой ситуации», – сказал Палкин.

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