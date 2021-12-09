Палкин о новом контракте Мораеса: есть надежды, что он вернется на прежний уровень

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему донецкий клуб решил продлить контракт с форвардом Жуниором Мораесом до лета 2022 года.

«У Жуниора была серьезная травма. Мы все переживали, как он после нее вернется, сможет ли он вообще продолжить играть в футбол. Но в последние дни тренировок результаты и уровень, которых мы ожидали и которые он показывает, обнадеживают. Это дает нам надежды на то, что он вернется на прежний уровень. Собственно, эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода. Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму.

После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много. Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес — очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта», — приводит слова Палкина официальный сайт «Шахтера».

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