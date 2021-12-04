Палкин: надеюсь, в ближайшее время Петраков вызовет Мудрика в сборную Украины

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о победе над «Львовом» (6:1), игре команды и борьбе за первое место.



«Если проанализировать весь матч, то с первой до последней минуты команда играла очень хорошо и создавала очень много моментов. Поэтому, исходя из логики, мы должны были побеждать с крупным счетом. Мы забили шесть, хотя могли и десять. Моментов команда создавала на самом деле много. Игра с нашей стороны была очень интенсивной, с быстрым движением. «Шахтер» показал хороший футбол в целом.

Если проанализировать весь чемпионат, наш тренер всегда угадывает с заменами или в 99 процентах случаев. Замены хорошие, все парни хорошо вошли в игру, многие отличились. Да и вообще команда играла прекрасно. Понятно, можно анализировать, кого-то выделять, но мне кажется, что именно коллективные действия привели к такому хорошему, крупному счету.

Хотелось бы, конечно, на зимние каникулы уйти на первом месте. Ребята это прекрасно понимают. Они до последней минуты, последней секунды бежали только с одним – чтобы забить как можно больше. Все были на это настроены.

Все ребята хорошо отыграли. Мудрик, я так понимаю, признан игроком матча – он молодец, провел шикарный матч, отдал много ассистов, заработал пенальти. Повторюсь, вся команда сыграла хорошо, и наши воспитанники Академии тоже показали себя на высшем уровне.

На матче присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков? Возможно, молодые футболисты уже обратили на себя внимание, чтобы попасть в основную сборную? Думаю, из всех игроков как минимум Мудрик должен там быть, поэтому я надеюсь, что он его вызовет в ближайшее время», - цитирует Палкина официальный сайт «горняков».

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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