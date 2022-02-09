Палкин: Де Дзерби хочет лично уделять внимание каждому футболисту

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин в интервью Shakhtar TV рассказал о зимних сборах команды под руководством главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.

«У каждого тренера свое видение сборов, включая зимние. Самое главное, что их объединяет, – профессиональный подход. В тренерском штабе каждый знает, чем он занимается, это видно и вне тренировочного процесса, и особенно на тренировочных полях, когда фактически задействован весь состав. Нет такого, что кто-то простаивает, а потом включается. Все вовлечены в процесс.

Если поверхностно смотреть на разницу между Де Дзерби и тренерами, которые были до него, то фактически ребята поделены на две группы и работают в два этапа: сначала первая группа, которой уделяется, предположим, час, а потом заходит вторая. Это говорит о том, что Де Дзерби хочет лично уделять внимание каждому футболисту на поле, видеть, что каждый из них понимает, что делает, знает, где нужно находиться, в какой момент игры какой функционал выполнять.

Естественно, длина тренировочного процесса в день увеличивается до трех и более часов, поэтому для самого тренерского штаба даже с физической точки зрения это достаточно тяжелая работа. Немного другой подход, но главное, чтобы был профессионализм и чтобы в итоге после сборов был результат.

Это первые зимние сборы Де Дзерби в нашем клубе, в Европе таких длинных сборов никто не проводит. И тоже вопрос, каким образом мы войдем в продолжение чемпионата. По крайней мере, у Роберто очень хороший тренерский штаб, который помогает», — цитирует Палкина пресс-служба «горняков».

На данный момент «Шахтер» ведет подготовку ко второй части сезона на сборах в Турции.

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