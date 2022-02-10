Палкин анонсировал скорое решение проблемы Коноплянки

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился информацией о ситуации с Евгением Коноплянкой, который не нужен донецкому клубу и может продолжить карьеру в чемпионате Польши.

«Когда де Дзерби приходил к нам, у него уже была сложившаяся картинка тех футболистов, с которыми он хочет работать. Он серьезно проанализировал весь наш состав и хорошо владел ситуацией в команде. Тогда у него были вопросы по Коноплянке, но мы все вместе, включая Женю, решили, что нужно дать ему шанс.



Коноплянка — профессионал, в тренировочном процессе к нему нет вопросов, он выкладывается по полной. В жизни вне поля он тоже профессионально подходит ко всем вопросам. Но сначала он немного недотягивал после травмы, потом вроде бы втянулся, получил шанс сыграть. А дальше все пошло не в том ключе, в котором это видели мы и сам Коноплянка. Требования Де Дзерби были выше того, что мог дать Женя.



Сейчас мы поговорили и приняли решение, что ему надо сменить клуб. Собственно, поэтому он не появился на сборах. Варианты постоянно приходят и уходят, а Коноплянка то уходит, то остается. Думаю, в течение следующих двух дней мы должны определиться с его новым клубом. Надеюсь, что у нас все получится, и у Жени, в том числе», — сказал Палкин в интервью телеканалу «Футбол».

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