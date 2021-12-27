Отца Ломаченко включили в список претендентов на звание лучшего тренера года

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с перечнем претендентов на звание «Тренер года».

Среди номинантов есть Анатолий Ломаченко — наставник Василия Ломаченко. Его конкурентами будут тренер абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса Эдди Рейносо, а также тренер абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Джоша Тейлора Бен Дэвисон.

«Этот год был важным для Анатолия Ломаченко, так как они с Василием смогли вернуться на вершину бокса, справившись с травмами и болезненными поражениями. Теперь Лома вернул место на вершине рейтинга легкого веса и надеется встретиться с чемпионами в ближайшем будущем», — говорится в заявлении WBA.

В 2021 году Василий Ломаченко одержал две победы в двух боях. Украинец одолел Масайоси Накатани и Ричарда Комми.

Ранее Василий Ломаченко переплавил в России свои олимпийские медали.

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