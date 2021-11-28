Отпуск «Таврии» будет коротким, один из сборов может пройти за границей

По итогам осенней части сезона команда занимает 5-е место в группе Б Второй лиги.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Таврия» выйдет из отпуска уже 20 декабря. Предновогодний сбор пройдет в Марьяновке и продлится пять дней. Участие в нем примут не только те, кто играл за команду в первой части сезона, а и футболисты, которые приедут на просмотр. Кроме того, как уже сообщал наш сайт, достигнута договоренность о переходе в «Таврию» лучшего бомбардира Второй лиги.

Дальнейшие планы коллектива на сборы станут известны уже в январе. Ожидается, что в конце февраля — начале марта «Таврия» примет участие в традиционном зимнем турнире на Кубок Крыма. Также рассматривается вариант проведения заключительного этапа подготовки в Турции.

Накануне старта сезона перед «Таврией», которую тогда тренировал Сергей Пучков, была поставлена задача выхода в Первую лигу. В первой половине сентября после серии неудачных результатов руководство клуба приняло решение распрощаться с Пучковым, и бразды правления командой вновь были переданы Юрию Чумаку. С ним крымчане проиграли всего один матч из десяти (еще в одном была получена техническая победа) и поднялись с 12-го места на 5-е.

Ранее наш сайт сообщал, что у семи игроков «Таврии» заканчиваются контракты.

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