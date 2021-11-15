Отбор ЧМ: Италия потеряла первое место в группе и другие результаты

В трех группах европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года состоялись матчи последнего тура.

Главная сенсация случилась в Северной Ирландии. Сборная Италии не смогла выиграть у хозяев и отдала первое место в группе Швейцарии, которая разгромила Болгарию и квалифицировалась на чемпионат мира напрямую. Действующим чемпионам Европы же придется сыграть в стыковых матчах.

Сборная Англии отправила 10 мячей в ворота Сан-Марино и тоже добыла путевку на мундиаль. Харри Кейн сделал покер и с 12-ю голами вышел на первое место в гонке бомбардиров европейского отбора.

В данный момент от нашего континента на чемпионат мира квалифицировались Дания, Германия, Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Хорватия и Англия.

Чемпионат мира. 10 тур

Северная Ирландия — Италия — 0:0 (0:0)

Швейцария — Болгария — 4:0 (0:0)

Сан-Марино — Англия — 0:10 (0:6)

Польша — Венгрия — 1:2 (0:1)

Албания — Андорра — 1:0 (0:0)

Шотландия — Дания — 2:0 (1:0)

Австрия — Молдавия — 4:1 (2:0)

Израиль — Фареры — 3:2 (1:0)

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