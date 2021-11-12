Отбор ЧМ-2022: Италия сыграла вничью с Швейцарией с незабитым пенальти и другие результаты

Состоялись матчи пятницы в рамках девятого тура отборочного цикла ЧМ-2022.

В первом поединке дня Шотландия выиграла в гостях у Молдовы и обеспечила себе участие в стыковых матчах. От этой группы напрямую на чемпионат мира квалифицировалась Дания, которая продолжает идти со 100-процентным показателем по очкам (27 из 27-ми), но впервые пропустила, причем дома от Фарерских островов.

В центральном матче дня Италия сыграла дома вничью со Швейцарией. Видмер вывел гостей вперед, однако Ди Лоренцо еще в первом тайме сравнял счет. А на 90-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти, ударив выше швейцарских ворот. Перед последним туром у претендентов на первое место одинаковое количество очков, но у итальянцев на два пункта лучше разница мячей. Чемпионы Европы сыграют в гостях с Северной Ирландией, а Швейцария примет Болгарию.

Англия после разгрома Албании с хет-триком Кейна де-факто добыла прямую путевку на чемпионат мира. В последнем туре вице-чемпиону Европы достаточно не проиграть в гостях Сан-Марино. Польша же, разбившая в гостях Андорру, обеспечила себе минимум в виде участия в стыковых матчах.

Отбор к ЧМ-2022

Молдова – Шотландия – 0:2 (0:1)

Дания – Фареры – 3:1 (1:0)

Австрия – Израиль – 4:2 (0:1)

Англия – Албания – 5:0 (5:0)

Андорра – Польша – 1:4 (1:3)

Венгрия – Сан-Марино – 4:0 (2:0)

Италия – Швейцария – 1:1 (1:1)

Северная Ирландия – Литва – 1:0 (1:0)

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