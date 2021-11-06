Освободилось место для Шевченко: из «Дженоа» уволили главного тренера

В клубе Серии А «Дженоа» освободилась должность главного тренера.

Со своего поста уволен Давиде Баллардини, сообщает официальный сайт генуэзской команды. Руководство «Дженоа» недовольно результатами. «Грифоны» в текущей таблице Серии А занимают 17-е место, находясь всего-то в одном очке над зоной вылета.

Напомним, что с 5 ноября активно пошли разговоры о том, что новым главным тренером «Дженоа» станет Андрей Шевченко. Бывший главный тренер сборной Украины должен подписать контракт с генуэзцами до конца сезона-2022/2023 с опцией продления, а также зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

Также источники сообщали, что в штаб Андрея Шевченко войдет Мауро Тассотти, а вот Андреа Малдере в команде украинского специалиста места не найдется. И Тассотти, и Малдера работали в качестве помощников Шевченко в сборной Украины.

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