Основной защитник «Оболони» может покинуть клуб

Воспитанник донецкого футбола играет за «пивоваров» пятый год.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, контракт правого защитника «Оболони» Никиты Безуглого действует до 30 ноября этого года. Если стороны не договорятся о пролонгации, футболист покинет столичный клуб в статусе свободного агента.

26-летний Безуглый присоединился к «Оболони» в марте 2017 года. В нынешнем сезоне Первой лиги футболист провел 11 матчей.

«Оболонь» после 17 туров занимает 3-е место во втором по силе дивизионе страны. 15 ноября команда Валерия Иващенко сыграет дома с «Ужгородом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Краматорск» обсудит будущее двух игроков, арендованных у клубов УПЛ.

Также стало известно, что два опытных игрока «Прикарпатья» не успевают восстановиться к матчу с «Металлистом».

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