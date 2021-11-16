Основной полузащитник «Колоса» может покинуть клуб

Футболист защищает цвета пристоличного клуба со времен Первой лиги.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, фланговый полузащитник Олег Ильин весеннюю часть сезона может начать в другом клубе. Его контракт с «Колосом» заканчивается 31 декабря.

24-летний воспитанник одесской ДЮСШ-11 перебрался в «Колос» в начале 2018 года на правах свободного агента из «Днепра». В нынешнем сезоне Ильин провел 14 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и сделав 1 голевую передачу.

«Колос» (13 игр, 11 очков) занимает 11-е место в УПЛ. 21 ноября команда из Коваливки сыграет на выезде с «Десной».

Ранее наш сайт сообщал о том, что у двух футболистов «Агробизнеса» заканчиваются контракты.

Также стало известно, что шесть игроков «Mеталлиста 1925» перед матчей с «Вересом» отсутствуют в общей группе.



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