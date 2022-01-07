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Основной хавбек «Десны» покинул клуб

Павел Соловей
Павел Соловей
07.01.2022
13:31
Новость
Футбол

Полузащитник «Десны» Леван Арвеладзе покинул черниговский клуб, сообщает FootBoom. 31 декабря завершился его контракт с северянами и 28-летний хавбек получил статус свободного агента.

«Я отказался от предложения остаться в черниговской команде», — сказал Арвеладзе.

Хавбек защищал цвета «Десны» с января 2020 года. Также он выступал за черниговцев с 2016 по 2018.

Также Арвеладзе играл за «Днепр», «Кривбасс», «Скалу», «Агробизнес TSK», «Нефтяник-Укрнафту» и «Зарю».

Ранее была информация, что Арвеладзе может стать игроком «Полесья».

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