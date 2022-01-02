Стало известно, во сколько обошёлся Осиеку трансфер Чеберко

Украинский легионер хорватского «Осиека» Игорь Чеберко продолжит карьеру в Европе.



Хорватский клуб, летом арендовавший украинца у австрийского ЛАСКа, воспользовался опцией соглашения, которая позволяла ему выкупить защитника.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ЛАСК тоже хотел вернуть Чеберко в свои ряды, но хорваты оказались настойчивы и выплатили австрийскому клубу отступные в районе 1100 тысяч евро. Теперь украинец будет выступать за «Осиек» на постоянной основе.

Добавим, что до переезда в ЛАСК Чеберко выступал за луганскую «Зарю» и днепровский «Днепр». Также футболист привлекался в молодежную сборную и получал вызов из национальной команды.

Ранее мы сообщали о том, что экс-нападающий «Ворсклы» Эсеола получил приглашения от нескольких команд из Греции, Саудовской Аравии и Турции.

Евгений Чеберко

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