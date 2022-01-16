Опытный полузащитник покинет «Металлист»

Харьковская команда продолжает обновлять состав.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нынешней зимой «Металлист» расстанется с несколькими игроками. Один из них — опытный центральный полузащитник Антон Поступаленко.

33-летний воспитанник харьковского футбола вернулся в родной город летом 2020 года, когда перешел в «Металл» из любительского «ЛНЗ» перед стартом команды во Второй лиге. В нынешнем сезоне Поступаленко сыграл за «Металлист» 13 матчей и забил 1 мяч в Первой лиге. Также он принял участие в 3 поединках Кубка Украины.

Поступаленко и начинал профессиональную карьеру в «Металлисте». Позже играл за «Закарпатье», алчевскую «Сталь», донецкий «Металлург», «Сталь» из Каменского, «Олимпик» и белорусское «Торпело-БелАЗ». Выступал за сборные Украины U19 и U21.

«Металлист» — лидер Первой лиги. Сегодня команда Александра Кучера начала работу на первом турецком сборе, где у нее запланированы четыре спарринга. Поступаленко в Турцию не полетел.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Металлист» перешел еще один игрок «Оболони».

Также стало известно, что вратарь «Металлиста» продолжит карьеру в «Полесье».

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