Опубликованы фото с первой тренировки Миколенко в «Эвертоне»

Твиттер «Эвертона» опубликовал фотографии тренировки команды. На снимках активно занимается новоиспеченный защитник «ирисок» Виталий Миколенко.



Дебют Миколенко за «Эвертон» может состояться 8 января в кубковой игре против «Халл Сити».

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.

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