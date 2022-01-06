Опубликованы фото с первой тренировки Миколенко в «Эвертоне»

06.01.2022
21:30
Новость
Футбол
Твиттер «Эвертона» опубликовал фотографии тренировки команды. На снимках активно занимается новоиспеченный защитник «ирисок» Виталий Миколенко.
Дебют Миколенко за «Эвертон» может состояться 8 января в кубковой игре против «Халл Сити».
Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.
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