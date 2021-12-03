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Определился соперник «Прометея» в первом раунде плей-офф Еврокубка ФИБА

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
12:53
Новость
Баскетбол

Женская команда «Прометея» узнала, с кем сыграет в первом раунде плей-офф баскетбольного Еврокубка ФИБА.

Соперником украинок станет швейцарский «Фрибург». Сетка турнира составлялась согласно рейтингу, который команды получали за выступления на групповом этапе.

В плей-офф пробилось 32 команды. «Прометей» получил шестой номер посева, а «Фрибург» — 27-й. Первый раунд плей-офф Еврокубка ФИБА стартует 15 декабря.

Напомним, что «Прометей» на групповом этапе выиграл пять матчей и потерпел одно поражение. Первое место украинская команда обеспечила благодаря разгромной победе над турецким «Элязыгом».

Ранее «Мемфис Гриззлиз» установили исторический рекорд НБА в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

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